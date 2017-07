Die Pinguine aus Madagascar Mieze Julien

Durch ein Versehen verirrt sich King Julien in die Innenstadt. Dort trifft er auf eine alte Dame Namens Gladys, die ihn mit kurzerhand mit zu ihrem Frettchen Zoe nimmt, das sie wie Julien für eine Katze hält. Von ersten Augenblick an ist King Julien dem Frettchen völlig verfallen. Keine zehn Pferde bringen ihn plötzlich in den Zoo zurück. Erst eine Idee von Private scheint Juliens Meinung ändern zu können.