'Movie Montag' ORF-Premiere: The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben ("The Imitation Game") Deutschsprachige Free-TV-Premiere

Preisgekröntes Drama über den Vater der modernen Computertechnik, Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg mit seiner zimmergroßen Rechenmaschine den deutschen Enigma-Code knacken konnte. Tour de Force von "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch als brillantes Mathematikgenie, der in Keira Knightley eine begabte Mitstreiterin findet. Drehbuch-Oscar bei insgesamt acht Oscarnominierungen!

Aufwühlend fesselnde Verfilmung des dramatischen Schicksals von Alan Turing. Benedict Cumberbatch (siehe Bio weiter unten) brilliert in der Rolle des genialen Ausnahmemathematikers, der mit Keira Knightley als großartig agierender Verbündeten den Nazi-Code 'Enigma' knackt, seine Homosexualität jedoch geheim halten muss, um gesetzlicher Strafe zu entgehen. Neben dem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch erhielt das Meisterwerk bei den Academy Awards noch sieben weitere Nominierungen, darunter Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Alexandre Desplat für Beste Filmmusik, wie auch Regisseur Morten Tyldum ("Headhunters").

SPÄTE EHRUNG Alan Turing gilt als einer der Pioniere der Computertechnik. Der wegen seiner (in England damals noch unter Strafe stehenden) Homosexualität in den 1950er Jahren verurteilte Alan Turing wurde erst im Jahre 2009 für seine 'außerordentlichen Dienste' im Zweiten Weltkrieg gewürdigt. Und zwar vom damaligen britischen Premier Gordon Brown, der sich im Namen der britischen Regierung für die 'abscheuliche Behandlung' des Helden Turing entschuldigte. Erst im Jahr 2013 wurde er mit einem Royal Pardon von Königin Elizabeth II. rehabilitiert.

Im Bild: Schulfoto von Alan Turing im Alter von 16 Jahren Quelle: APA/ AFP PHOTO / SHERBORNE SCHOOL

Inhalt Der geniale Mathematiker Alan Turing wird 1939 in ein höchst geheimes Projekt der britischen Regierung aufgenommen: Der Enigma-Code, mit dem die deutsche Wehrmacht Nachrichten verschlüsselt, muss geknackt werden. Turing will dazu eine Maschine bauen - die sogenannte Turing-Bombe, die er liebevoll "Christopher" nennt. Mit seiner arroganten Art schafft sich der Eigenbrötler aber nur Feinde. Als er die begabte Joan Clarke ins Team aufnimmt, beginnt er sich zu öffnen. Seine Homosexualität muss er jedoch verbergen, da sie damals noch mit harten Strafen geahndet wurde.



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Benedict Cumberbatch (Alan Turing)

Keira Knightley (Joan Clarke)

Matthew Goode (Hugh Alexander)

Rory Kinnear (Det. Robert Nock)

Allen Leech (John Cairncross)

Matthew Beard (Peter Hilton)

Mark Strong (Stewart Menzies)

REGIE

Morten Tyldum

DREHBUCH

Graham Moore

KAMERA

Óscar Faura

MUSIK

Alexandre Desplat

STORY

Andrew Hodges (Biografie 'Alan Turing - Enigma')

Nervenzusammenbruch und Oscarnominierung Für seine Darstellung von Mathematik-Genie Alan Turing im Geheimcode-Drama "The Imitation Game" holte sich Cumberbatch neben einem Nervenzusammenbruch bei einer besonders emotionalen Szene eine Oscarnominierung als Bester Darsteller, hatte jedoch gegen Eddie Redmayne im Stephen-Hawkins-Biopic "Die Entdeckung der Unendlichkeit" keine Chance. Kurioses Detail am Rande: Ahnenforscher wollen herausgefunden haben, dass Cumberbatch mit Alan Turing väterlicherseits sogar weitschichtig verwandt sei, mit Wurzeln, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen.

BENEDICT CUMBERBATCH Der schlaksige Engländer mit dem durchdringenden Blick hat seit seinem Erfolg in der BBC-Serie "Sherlock" im Jahre 2010 praktisch nicht mehr aufgehört zu drehen, darunter den John-le-Carré-Thriller "Dame, König, As, Spion", die Mini-Serie "Parade’s End – Der letzte Gentleman", den Bösewicht im Star-Trek-Abenteuer "Star Trek: Into Darkness". Er gab Julian Assange in "Inside WikiLeaks – Die fünfte Gewalt", einen humanen Sklavenhalter im Oscarfilm "12 Years a Slave" und als Teil des formidablen Star-Ensembles im Familiendrama "Im August in Osage County"(2013). 2016 spielte er in dem bombastischen Marvel-Abenteuer "Doktor Strange" den titelgebenden Neurochirurg Dr. Stephen Strange.

Privates Der am 19. Juli 1976 in London geborene Schauspieler-Spross ist, sehr zum Kummer seiner als 'Cumberbitches' bekannten weiblichen Fans, seit Februar 2015 mit der Regisseurin Sophie Hunter verheiratet und hat inzwischen zwei Söhne mit ihr. Die wenigsten wissen, dass Cumberbatch der Großneffe 16. Grades von Richard III. ist, dessen Gebeine im Jahre 2012 auf einem Parkplatz gefunden wurden und der im Jahre 2015 mit großem Pomp in Leicester begraben wurde. Im selben Jahr wurde Cumberbatch von der Queen zum Commander of the British Empire ernannt.



Im Bild: Benedict Cumberbatch und seine Ehefrau Sophie Hunter bei der Premiere von "Black Mass" während des BFI London Film Festival am 11. Oktober 2015. APA/AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

KEIRA KNIGHTLEY Nach Kostümfilmen wie "Die Herzogin", "Stolz & Vorurteil"(2005) und die Neuverfilmung von "Anna Karenina" ist die mittlerweile 32-jährige Engländerin derzeit in einem Miniauftritt im jüngsten Teil der Piratensaga "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"(2017) zu sehen. Die Rolle der Freundin des Enigma-Code-Knackers Alan Turing in dem Spionage-Drama "The Imitation Game"(2014) brachte ihr eine zweite Oscarnominierung (nach "Stolz & Vorurteil") ein. Auch privat läuft alles rund für den Star: Seit dem Jahr 2013 ist sie glücklich verheiratet mit Klaxons-Keyboarder James Righton. 2015 feierte das Paar die Geburt seines ersten Kindes, Töchterchen Edie.

LIVE-STREAM Diese Sendung wird auch als Live-Stream in der ORF-TV-Thek angeboten.

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

