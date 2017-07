Bezaubernde Jeannie Mein Meister blickt durch

Bei Tony ist eine Sehschwäche festgestellt worden. Die bittere Konsequenz daraus ist, dass er nicht mehr an Weltraumflügen teilnehmen kann. Er fühlt sich nutzlos und schlittert in eine Sinnkrise. Jeannie versucht natürlich alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Meister wieder glücklich zu machen.