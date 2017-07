Wickie und die starken Männer 3D Applaus für Ylva

Die Vorräte von Ylva sind endgültig zur Neige gegangen. Dumm nur, dass Halvar erkrankt ist und sich nicht um neuen Proviant kümmern kann. Also geht Ylva mit auf große Fahrt, wobei die Drachenboot-Crew wieder einmal in die Hände Svens des Schrecklichen gerät. Doch die Piraten haben keineswegs so leichtes Spiel mit Ylva, wie sie anfangs glauben. Sven will es nicht auf sich sitzen lassen, dass eine Frau ihm auf der Nase herumtanzt, und sinnt nach Rache.