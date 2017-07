How I Met Your Mother Das letzte Mal in New York

Teds Abschied nach Chicago naht. Ehe es soweit ist, will er noch einige Versäumnisse nachholen. Zufällig bekommt Lily seine To-Do-Liste in die Hände, auf der vermerkt ist, dass Ted endlich mit der Wahrheit über den 26. April herausrücken will. Damals haben er und Marshall ihr Hochzeitskleid zerstört und anschließend die Reinigung zum Sündenbock gestempelt. Lily ist außer sich, als sie dies erfährt. Entsetzt beschließt sie, sich zur Strafe eine ganz besondere Lektion für Ted und Marshall auszudenken. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Cristin Milioti (Mutter)

Regie Pamela Fryman