Unforgettable Der Duft des Todes

Inhalt - 'Der Duft des Todes', IV/4

Der Mord an einem indischen Feinkostladenverkäufer ist auf die selbe Art und Weise verübt worden, wie der Mord an einem Computerhacker. Carrie bemerkt, dass beide Leichen nach dem selben Eau de Cologne duften. Unterdessen bekommt die Abteilung Schwerverbrechen mit Captain Sandra Russo eine neue Chefin. Al ist von dieser Neuigkeit alles andere als begeistert, da Russo bereits in seiner Vergangenheit eine unerfreuliche Rolle gespielt hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

Kathy Najimy (Captain Sandra Russo)

REGIE

Paul Holahan