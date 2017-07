New Girl Boutique-Hotel im Loft

Weil Jess in einem Gerichtsprozess als Geschworene fungieren muss, ist sie für eine Weile nicht in der Stadt. Nick vertreibt sich die Zeit damit, Schmidts Junggesellenabschied vorzubereiten. Es schwebt ihm eine Reise nach Tokio vor. Da diese allerdings sehr kostspielig ist, vermietet Nick kurzerhand Jess' freies Zimmer im Loft an Touristen.