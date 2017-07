Zum Kinostart v. 'Ich - Einfach unverbesserlich 3' am 6.7.2017: Ich - Einfach unverbesserlich 2 ("Despicable Me 2") Fortsetzung des Animationhits

Ex-Schurke Gru hat sich zum liebevollen Daddy seiner drei Adoptivtöchter entwickelt. Doch er wird jäh aus seiner Familienidylle gerissen, als die schusselige Agentin Lucy Wilde auftaucht und ihn als Superhelden braucht. Dass dabei auch Romantik ins Spiel kommen könnte, hätte sich wohl keiner gedacht.

Als im Jahre 2010 "Ich - Einfach Unverbesserlich" ("Despicable Me" im Original) die Kinoleinwände auf der ganzen Welt eroberte, war eine Fortsetzung nur eine Frage der Zeit. Drei Jahre später meldeten sich Gru und seine Minions in dem Sequel "Ich - Einfach Unverbesserlich 2" mit einem neuen CGI-Abenteuer zurück. Sie übertrafen mit einem weltweiten Einspielergebnis von über $970 Millionen Dollar ihren ersten Kinoerfolg sogar noch um $430 Millionen Dollar, was ihnen den vierten Platz der erfolgreichsten Filme des Jahres 2013 einbrachte. Auch in Österreich begeisterten sich fast 425 000 Kinobesucher für Gru und seinen putzigen bebrillten Gehilfen.

Oscarnominierung und Grammy für "Happy" Musiker und Produzent Pharrell Williams gelang mit seinem Gute-Laune-Titelsong "Happy" ein weltweiter Nummer-Eins-Hit, der für einen Oscar nominiert wurde. Williams musste sich zwar gegen die Ballade "Let it go" aus dem Disney-Animationsfilm "Die Eiskönigin" geschlagen geben, durfte dafür im Jahre 2014 einen Grammy für Besten Filmsong entgegennehmen, nebst zwei weiteren Grammys für "Happy" im Jahre 2015.



Das Regieduo Pierre Coffin und Chris Renaud, das bereits für Teil Eins verantwortlich zeichnete, durfte sich weiters über eine Oscar- und Golden-Globe-Nominierung für Besten Animationsfilm freuen.

Am 6. Juli startet das dritte Abenteuer 'Ich - Einfach unverbesserlich 3' in den österreichischen Kinos!

Eigenes Spin-Off für Minions Nach ihrem weltweiten Erfolg in den beiden "Ich-Einfach Unverbesserlich"-Filmen wurde den Minions (englisch für "Diener", "Lakaie") ein eigener Leinwandauftritt auf den niedlichen gelben Leib geschneidert. "Minions", in dem die knuddeligen Wesen dem unverbesserlichsten aller Meister dienen wollen, kam im Sommer 2015 in die Kinos und übertraf einmal mehr alle Erwartungen: mit über $1 Milliarde Einspiel an den Kinokassen verbuchte Universal Studio nach "Jurassic World" (mit $1,66 Milliarden Dollar der bislang umsatzstärkste Film des Jahres 2015) und "Furious 7" den weltweit vierterfolgreichsten Film des Jahres 2015.

Inhalt Gru hat dem Bösen abgeschworen und kümmert sich liebevoll um seine drei Adoptivtöchter. Bis eines Tages Top-Agentin Lucy Wilde von der Anti-Verbrecher-Liga (AVL) auftaucht und ihn kurzerhand entführt. Grus Hilfe als Ex-Bösewicht wird benötigt, um einem fiesen Superschurken das Handwerk zu legen. Dieser hat ein Serum entwickelt, dass jedes noch so sanftmütige Wesen in ein unbesiegbares Monster verwandelt. Als plötzlich unzählige Minions verschwinden, ist es an Gru und Lucy, die Welt zu retten!