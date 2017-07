Zum 1. Todestag v. Bud Spencer am 27.6.2017:

In der turbulenten Agentenkomödie treffen Lebenskünstler Terence Hill und Ex-Sträfling Bud Spencer in einer Raststätte aufeinander. Sie geraten in das Abenteuer ihres Lebens, als sie durch ein Missverständnis für CIA-Agenten gehalten werden. Witzige Einfälle, knackige Dialoge und das bestens eingespielte Kult-Duo garantieren Unterhaltung vom Feinsten!