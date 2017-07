Die wilden Kerle Der unmögliche Kurvenball

Deniz droht in Naturwissenschaften durchzufallen. Einzig ein gelungenes Referat kann seine Note noch verbessern. Als Thema wählt er einen Kunstschuss im Fussball, den "Kurvenball". Voller Eifer trainiert Deniz, den Ball über eine Mauer ins gegnerische Tor zu zirkeln, doch das artistische Kunststück will ihm nicht so recht gelingen. Um seine Motiviation zu steigern, schenkt ihm Trainer Willi seine alten "Wunderschuhe". Tatsächlich scheint mit ihnen der Kurvenball gar kein Problem mehr zu sein.