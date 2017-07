Sissi, die junge Kaiserin Die Bedeutung der Liebe

Die Sehnsucht nach Franz treibt Sissi zurück nach Wien in die kaiserliche Hofburg. Mittlerweile ist es Tage her, dass sich die zwei gesehen haben. Während der junge Regent seine Zeit mit Sissi in vollen Zügen genießen will, versucht seine Mutter Sissi den Aufenthalt am Hof so schwer wie möglich zu machen. Bei einer Zirkusvorführung macht die Kamel-Dame Emily einen kränklichen Eindruck. Sissi erfährt, dass Emily an Heimweh leidet. Kurz darauf ist das Kamel spurlos verschwunden.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)