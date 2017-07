The Expendables 2 ("The Expendables 2") Bombastische Action-Oper

Sylvester Stallones knallharte All-Stars-Truppe legt sich mit Jean-Claude Van Damme als weltzerstörerischem Ultra-Bösewicht an. Arnold Schwarzenegger , Bruce Willis & Co. finden in dem atemberaubenden Schlagabtausch noch Gelegenheit für eine ordentliche Portion Selbstironie.

Die bewährte Söldnertruppe unter der Führung von Barney Ross ( Sylvester Stallone ) meldet sich zurück. Die alten Haudegen Lee Christmas ( Jason Statham ), Booker ( Chuck Norris ), Yin Yang ( Jet Li ), Gunnar Jensen ( Dolph Lundgren ), Toll Road (Randy Couture) und Hale Caesar (Terry Crews) bekommen diesmal jugendliche Verstärkung in Gestalt von Billy the Kid ( Liam Hemsworth ) und Maggie (Yu Nan). Zusammen werden sie von Mr. Church ( Bruce Willis ) für einen Job angeheuert, der zunächst nach leicht verdientem Geld aussieht.

Doch als der Plan schief läuft und einer von ihnen brutal ermordet wird, sinnen die Expendables auf Rache und ziehen, obwohl es eine gefährliche Operation ist, in feindliches Gebiet. Getrieben vom Drang nach Vergeltung zieht die Truppe eine Schneise der Verwüstung nach sich und schafft es in letzter Sekunde, eine unerwartete Bedrohung unschädlich zu machen – sechs Pfund gefährliches Plutonium, genug um das Kräfteverhältnis in der Welt zu verändern. Aber all das ist nichts gegen ihren Plan, die Gerechtigkeit am Mord ihres Bruders siegen zu lassen…