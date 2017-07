End of Watch ("End of Watch") Action-Spektakel der Extraklasse!

Cop Jake Gyllenhaal ('Southpaw', 'Everest', 'Source Code') fährt mit seinem besten Kumpel Michael Peña auf Streife durch die Straßen von L.A. und lässt dabei die Kamera laufen. Als sie einem blutrünstigen Verbrechersyndikat in die Quere kommen, geht es plötzlich um Leben und Tod.

Hautnah am Polizeialltag

Mithilfe von Überwachungskameras, Webcams und Videokameras lässt Regisseur und Drehbuchautor David Ayer den Zuseher ganz nah dran am Polizeialltag seiner Protagonisten Brian Taylor (Jake Gyllenhaal) und Mike Zavala (Michael Peña), die im gefährlichsten Stadtteil von L.A., South Central, Streife fahren. Filmstudent Taylor nimmt alles mit seiner Kamera auf, ihre Sorgen, Ängste, privaten Probleme, aber auch die gefährlichen Situationen, aus denen die beiden immer irgendwie heil herauskommen. Doch eines Tages geraten sie ins Visier einer mexikanischen Drogengang, und müssen feststellen, dass es diesmal vielleicht keinen Ausweg geben wird...



David Ayer (Drehbuchautor von "Training Day") gelang mit "End of Watch" der etwas andere Cop-Thriller, der die Polizisten nicht als korrupte, gewaltttätige bad guys zeichnet, sondern hier zwei junge, idealistische Cops zeigt, die jeden Tag unter Lebensgefahr ihren Dienst versehen. Unterstützung erhält das großartige Team Gyllenhaal-Peña von ihren Filmpartnerinnen Natalie Martinez ("Secrets & Lies", "The Dome") und Anna Kendrick ("Pitch Perfect") sowohl von "Ugly Betty"-Star America Ferrera.