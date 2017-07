Zip Zip Buddeln verboten / W.I.S.C.H., das Sauberkeitsmonster

Buddeln verboten

Eine zufällige Entdeckung bringt Fridolin auf eine geniale Idee: Ihm fällt auf, dass nicht nur Füchse, sondern auch Hunde gerne Löcher graben. Unter dem Vorwand, nur seinem "Hundeinstinkt" zu folgen, fröhnt Fridolin seiner Leidenschaft und legt heimlich im Garten einen Fuchsbau an. Die Westerfelds sind davon wenig begeistert. Als auch noch die Nachbarkatzen Mona und Lisa im Loch stecken bleiben, muss Fridolin rasch handeln, damit sein Treiben keine unangenehmen Folgen hat.



W.I.S.C.H., das Sauberkeitsmonster

Im Fernsehen wird für einen intelligenten Putzroboter namens W.I.S.C.H. geworben. Fridolin ist sogleich Feuer und Flamme! Kurzerhand bestellt er ein Exemplar im Glauben, endlich einen Kompagnon gefunden zu haben, der genauso schlau ist wie er. Doch W.I.S.C.H. kann Fridolin nicht das Wasser reichen. Enttäuscht macht sich Frido daran, die Leistung zu erhöhen - mit Erfolg. Danach hält W.I.S.C.H. alles in seiner Umgebung für schmutzig, inklusive sämtlicher Haustiere, und will sie aufsaugen!