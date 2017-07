Baby Daddy Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt

Tucker lässt sich wieder auf seine Ex-Freundin Vanessa ein, die Ben überhaupt nicht leiden kann. Als ausgerechnet Vanessa Bens neue Vorgesetzte in der Bar wird, ist Ärger daher vorprogrammiert. Fortan packt sie jede Gegelenheit beim Schopf, Ben zu malträtieren. Tucker zuliebe will Ben zunächst gute Miene zum bösen Spiel machen, bald aber überspannt Vanessa den Bogen. Derweil setzt Danny alles daran, seinen Teamkollegen Gerard mit Riley zu verkuppeln. Dieser aber interessiert sich mehr für Danny's Mutter.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)