Glee Die neue und die alte Rachel

Ihren ersten Tag an der angesagten Tanzschule NYADA hat sich Rachel eigentlich anders vorgestellt. Anstatt Lobeshymnen zu ernten, beleidigt ihre Gesangslehrerin Cassandra alle Neulinge in einer Tour. Kein Wunder, dass der ehemaligen Star des Glee Club von Heimweh geplagt wird. Ebenda kann sich Will vor Interessenten kaum retten. Seit die New Directions die Nationals für sich entschieden haben, ist der Glee Club in seinem Ansehen merklich gestiegen. Wer aber wird künftig wohl Rachels Platz einnehmen?