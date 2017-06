Noahs Insel Diamantina

Nach ihrer Reise rund um den Indischen Ozean treibt Noahs Insel wieder in den Gewässern vor Diamantina, und die Tiere freuen sich auf das Ziel ihrer Träume. Da bricht auf einer nahen Insel ein Feuer aus und bedroht die dort lebenden Schildkröten. Noah und seine Freunde schwimmen an Land, um zu helfen. Tatsächlich gelingt es ihnen, die gepanzerten Reptilien in Sicherheit zu bringen. Dabei gehen Sascha und Carmen verloren, und es besteht wenig Hoffnung, sie lebendig wiederzusehen. Tief getroffen von dem Verlust vor allem seines geliebten Freundes und Assistenten steuert Noah Diamantina an.