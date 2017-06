The Green Hornet ("The Green Hornet")

In der actionreichen Superheldenfantasy beschließt der junge Erbe Britt Reid (Seth Rogen) mit seinem Assistenten Kato als Grüne Hornisse auf Verbrecherjagd zu gehen. Dabei hat das mit High-Tech ausgerüstete Duo besonders Oberschurke Chudnofsky (Zweifach-Oscargewinner Christoph Waltz) im Visier...

Mit seiner Adaption einer Fernsehserie, die in den 1960er Jahren Bruce Lee berühmt machte, versucht sich Kinozauberer Michel Gondry ("Vergiss mein nicht") erstmals an einem großen Hollywood-Actionfilm. Mit Topcomedian Seth Rogen (zuletzt mit der kontroversen Politsatire "The Interview" in den Kinos) als Möchte-gern-Superheld, Tom Wilkinson als sein dominanter Vater, Christoph Waltz als unberechenbarer Bösewicht und Cameron Diaz als patente Sekretärin präsentiert Gondry 110 Minuten entfesselte Kinounterhaltung vom Feinsten.

ZUR STORY Für Brett Reid (Seth Rogen) ist das Leben eine einzige Party. Bis zu dem Tag, als sein Vater stirbt und ihm ein gigantisches Medienimperium hinterlässt. Er trifft auf Kato (Jay Chou), den ehemaligen Mechaniker seines Vaters, und ist zunächst von seinen Kaffeekochkünsten zutiefst beeindruckt. Daneben ist der multitalentierte Kato aber ein Martial-Arts-Experte erster Güte und entwirft in seiner Freizeit die ausgefallensten Bolliden. Also beschließt Brett seinem Leben einen neuen Sinn zu geben.

Er schlüpft in die Kunstfigur der 'grünen Hornisse' und bekämpft gemeinsam mit Gagdet-Meister Kato als maskiertes Superhelden-Duo das Böse in der Welt. Kato designt auch ihre stärkste Waffe: Ein unzerstörbares Panzerauto namens "Black Beauty". Tatkräftige Unterstützung erhalten sie von der ebenso attraktiven wie schlauen Sekretärin Lenore (Cameron Diaz). Nun gilt es, den Mann, der die gesamte Unterwelt von L.A. beherrscht, auszuschalten - es ist dies der brandgefährliche Gangster Benjamin Chudnofsky, mit diabolischer Freude gespielt von dem zweifach mit einem Oscar ausgezeichneten österreichischen Star Christoph Waltz ("Django Unchained", "Inglorious Basterds").

Verfilmung einer Fernsehserie mit Bruce Lee "The Green Hornet" ("Die grüne Hornisse") war ursprünglich eine Radioserie in den 1930er Jahren und war im Jahre 1966 eine Staffel lang als Fernsehserie mit Bruce Lee in der Rolle des Kato zu sehen. Für die Leinwandadaption schrieb Hauptdarsteller Seth Rogen nicht nur gemeinsam mit seinem Partner Evan Goldberg das Drehbuch, sondern übernahm auch (wie schon bei seinem Durchbruchshit "Beim ersten Mal") die Rolle des ausführenden Produzenten. Seinen idealen Regisseur fand er in dem französischen Regieexzentriker Michel Gondry, der mit seiner revolutionären Bildsprache in Filmen wie "The Science of Sleep" und "Vergiss mein nicht" auch jenseits des Atlantiks Aufmerksamkeit errang.

Einzigartiger Look Für die Umsetzung der Story brachte Gondry neben seinem einzigartigen visuellen Stil auch 3D ins Spiel. Gedreht wurde der Film erst in 2D und wurde dann digital auf 3D gerechnet, eine Technik, die es Gondry erlaubte, auf sehr kreative Weise mit dem 3D-Raum zu spielen. Herausgekommen ist ein visuelles Feuerwerk mit rasanten Actionszenen, originellem Produktionsdesign, jede Menge Humoreinlagen und mit Seth Rogen als liebenswerter Kindskopf und Christoph Waltz als durchgeknallter Oberschurke ein kongeniales Antagonisten-Paar.

Kurzinhalt Bisher feierte Britt Reid in L.A. eine wilde Party nach der anderen. Als sein Vater, Zeitungsmogul James Reid, ermordet wird, ist er plötzlich Leiter eines millionenschweren Medienimperiums. Mit Kato, dem Ex-Mechaniker seines Vaters, beschließt er, fortan Gutes zu bewirken. Als technisch top ausgerüstetes Superheldenduo sagen sie den Bösewichtern den Kampf an. Mit Hilfe ihrer neuen Sekretärin Lenore nehmen sie gleich Kontakt zu dem skrupellosen Unterweltboss Chudnofsky auf. Dieser sieht in der 'grünen Hornisse' bald Erzfeind Nummer eins.

DARSTELLER Seth Rogen (Britt Reid / Green Hornet)

Christoph Waltz (Chudnofsky)

Jay Chou (Kato)

Cameron Diaz (Lenore Case)

Edward Furlong (Tupper)

Tom Wilkinson (James Reid)

Edward James Olmos (Michael Axford)

REGIE Michel Gondry