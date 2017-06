Men in Black 3 ("Men in Black 3") Letzter Teil der Marvel-Reihe

Um das Leben seines Partners K ( Tommy Lee Jones ) zu retten, lässt sich Will Smith zurück in die Sixties versetzen. Flankiert von einem herrlich launischen Josh Brolin , der Jugendausgabe von Agent K, nimmt er einen schier aussichtlosen Kampf gegen bizarre Alien-Monster und andere Weltzerstörer auf....

ZUR STORY

Im dritten Teil der Alien-Franchise kehren die Agenten J (Will Smith) und K (Tommy Lee Jones) zurück ... und zwar in die Vergangenheit. Denn als Ks Leben und das Schicksal des ganzen Planeten auf dem Spiel stehen, muss Agent J eine Zeitreise ins das Jahr 1969 unternehmen, um alles wieder ins Lot zu bringen. Dabei findet J heraus, dass es im Universum Geheimnisse gibt, in die K ihn nie eingeweiht hat - Geheimnisse, die sich ihm offenbaren, als er sich mit dem damals noch jungen Agenten K (Josh Brolin - "No Country for Old Men", "True Grit") zusammentut, und dabei das Rad der Geschichte zurückdreht.