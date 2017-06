30 Minuten oder weniger ("30 Minutes or Less") Temporeiche Action-Krimikomödie

Inhalt

Für Pizzabote Nick ist das eintönige Leben jäh zu Ende. Bei der Lieferung an eine entlegene Adresse gerät er in die Fänge zweier durchgeknallter Ganoven: Dwayne und Travis überwältigen ihn und legen ihm einen ferngesteuerten Bombengürtel an. Erst wenn er innerhalb von zehn Stunden eine Bank ausraubt und ihnen die Beute überbringt, bekommt er den Code, um diesen wieder ablegen zu können. Andernfalls fliegt er mit Sicherheit in die Luft. Panisch eilt Nick zu seinem Kumpel Chet und fleht ihn um Hilfe an. Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.