Die Lottosieger Wer traut wem?

Rudi gerät in Verdacht, in seiner Firma 500 Euro aus der Handkassa von Meike Triebich, der Chefin des Geldtransportunternehmens, entnommen zu haben. Kollege Willi Manger, von Triebich mit der diskreten Klärung des Falls beauftragt, würde zwar die Hand für Rudi ins Feuer legen, aber ein wenig wundert es ihn doch, als Rudi mit der fadenscheinigen Begründung eines angeblichen "anonymen Sponsors" die neuen Dressen des Eisstockschießvereins herbeibringt, in dem Rudi und Willi spielen. In vergleichbare Schwierigkeiten bringt sich zur gleichen Zeit Claudia, indem sie sich zur Fünfjahresfeier des Frisiersalons von Elfi ein neues Abendkleid kauft. Allerdings nicht irgendeines, sondern ein Unikat aus einer noblen Designerwerkstatt. Wie sie mit dem nicht auffallen soll, hat sie sich leider etwas spät überlegt, sie hat allerdings einen Plan und gibt den "Fetzen" als selbstgeschneidert aus. Doch dann wünscht sich Elfi auch so ein Kleid zum Geburtstag.