Woher weißt Du, dass es Liebe ist? ("How Do You Know") Schwungvolle Romantic Comedy

PAUL RUDD

Seit seinem Auftritt als Alicia Silverstones Stiefbruder im Teenie-Hit "Clueless - Was sonst!" (1995) hat sich der inzwischen 46-jährige Comedian Paul Rudd langsam aber stetig in die Oberliga Hollywoods hochgespielt. Nach dem Überraschungshit "Jungfrau (40), männlich, sucht... " gehört Rudd zum festen Schauspielinventar Comedy-Meister Judd Apatow. Mit dem Erfolg der Komödie "Trauzeuge gesucht" (2009) hat der sympathische Star auch 'Leading man'-Status erreicht und war 2010 in der romantischen Komödie "Woher weißt du, dass es Liebe ist" ("How do you know") mit Reese Witherspoon in unseren Kinos. Nach seinem erfolgreichen Drehbuchdebüt für den Film "Vorbilder?!" war Rudd Ko-Autor der Serie "Party Down", die zwei Staffeln lang auf dem US-Paysender Starz lief. Im Jahre 2015 legte er seinen ersten Auftritt als winzige Marvel-Comicfigur "Ant-Man" hin. Am Sequel "Ant-Man and the Wasp" wird bereits gearbeitet. Kinostart ist für 2018 geplant.

Der Schauspieler ist seit dem Jahr 2003 mit Produzentin Julie Yaeger verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr.