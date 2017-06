The Big Bang Theory Fruchtzwerg fliegt ins All

Endlich ist es soweit. Howard befindet sich in der Rakete, die ihn ins Weltall bringen wird. Nur so richtig wohl fühlt er sich nicht dabei. Seine Freunde sehen sich den Start zu Hause im Fernsehen an. Während die Kollegen die Checkliste für den Start durchgehen, lässt Howard die letzten ereignissreichen Tage Revue passieren.