Heartland - Paradies für Pferde Spiel mit dem Feuer

Seitdem Caleb Peter einen Kinnhaken verpasst hat, ist er nicht mehr zur Arbeit erschienen. Peter wäre es am liebsten, Jack würde Caleb kündigen. Jack will davon jedoch nichts wissen, er ist überzeugt, dass der Streit auch anders geklärt werden kann. Inzwischen versucht Ty Caleb zu einer Entschuldigung zu überreden, während Georgie und Mallory umbedingt beim nächsten Pferdeturnier ihr Können beweisen möchten. Als dieses abgesagt wird, ist die Enttäuschung groß. Da hat Lou die rettende Idee.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)