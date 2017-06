Breaking Bad 'Gedächtnisschwund' ('Bit by a dead Bee' - II/3)

Auf der Suche nach Walter stöbert Hank ihren wildgewordenen Entführer, Drogenboss Tuco, in einem Haus in der Wüste auf. Es kommt zu einem Schusswechsel. Tucos Geiseln, Walter und Jesse, nutzen die Chance und fliehen, bevor sie von Hank entdeckt werden können. Zunächst ist Walter ratlos, wie er sein Verschwinden seiner Familie erklären soll, doch dann kommt ihm eine geniale Idee: Er täuscht Gedächtnisschwund vor.



