Breaking Bad 'In der Falle (Grilled' - II/2)

Walter und Jesse werden von Tuco in einem Haus in der Wüste nah an der mexikanischen Grenze festgehalten. Ihre Tage sind gezählt. Um der aussichtslosen Lage zu entkommen, planen die beiden, Tuco zu vergiften. Doch das gestaltet sich schwierig, da sie auf Schritt und Tritt von Tucos Onkel beobachtet werden. Inzwischen macht sich Skyler große Sorgen, da Walter vermisst wird. In ihrer Not bittet sie ihren Schwager Hank um Hilfe. Der erfahrene Drogenermittler soll Walter aufspüren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)