Happy Endings Jagd auf Bo

Bei einem Saufgelage verfallen Max und Dave auf die Idee, Bo ausfindig zu machen. Bo hat vor einiger Zeit Daves Hochzeit ruiniert. Durch einen Einbruch in Alex' Laden kommen sie tatsächlich an dessen Adresse. Fest davon überzeugt, dass Bo die Abreibung, die sie ihm verpassen wollen, absolut verdient hat, machen sich die beiden auf den Weg zu ihm. In der Zwischenzeit verschleppt Alex Penny in einen Kochkurs.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)