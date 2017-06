CSI NY Offenes Grab

Um in eine Studentenverbindung aufgenommen zu werden, müssen die Kandidaten eine Prüfung bestehen: eine nächtliche Schnitzeljagd, die sie zu mehreren New Yorker Friedhöfen führt. Dabei stürzt eine Studentin in ein kürzlich ausgehobenes Grab - und landet direkt auf der Leiche von Paul Warren, dem Organisator der Schnitzeljagd. Mac Taylor und seine Leute finden heraus, dass das Ziel der Schnitzeljagd die Suche nach dem in einer Grabkammer eingesperrten Studenten Anthony war. Doch der einzige, der weiß, wo Anthony verborgen liegt, war Paul Warren.