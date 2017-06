Wickie und die starken Männer 3D Thors Hammer

Ein Blitz schlägt in Tjures Hammer ein, worauf sich das Werkzeug tief in einen Fels einbrennt, auf dem ihn Tjure liegen gelassen hat. Abergläubisch vermuten alle, es handle sich um den Hammer des Gottes Thor, der lebenslange Unbesiegbarkeit verspricht. Halvar und Baltak, der Vorsteher des Nachbardorfs, wollen daraufhin unbedingt in den Besitz des mächtigen Werkzeugs gelangen. Doch dafür müssen sie es erst einmal aus dem Fels bekommen, was kein leichtes Unterfangen ist.