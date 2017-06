Happy Endings Doppeltes Frühstück

Dave und Alex kommen dahinter, dass ihre Freunde ihr Möglichstes tun, um sie voneinander fernzuhalten. Jede Aktivität wird doppelt durchgeführt - einmal mit Dave, einmal mit Alex. Um zu beweisen, dass nicht jedes Zusammentreffen zwangsläufig in einen Streit münden muss, beschließen sie, gemeinsam ein Konzert ihrer ehemaligen Lieblingsband 'Barefoot Pedaler' zu besuchen. Der Abend endet jedoch in einer mittleren Katastrophe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)