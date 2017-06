Scrubs - Die Anfänger Mein Polizeistaat

Die neue Chefärztin Dr. Maddox behindert durch ihre rigorosen Kontrollmaßnahmen ein vernünftiges Arbeiten in der Klinik. Als J.D. und Elliot einer jungen Frau helfen wollen, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, sich die teuren Medikamente aber nicht leisten kann, macht Maddox den beiden einen Strich durch die Rechnung. Ihre herzlose Art verärgert auch Cox. Frustriert schließt er sich mit dem Hausmeister zusammen, um Belastendes gegen Maddox zu finden, damit sie gefeuert wird.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)