Anchorman: Die Legende von Ron Burgundy ("Anchorman: The Legend of Ron Burgundy") Comedy-Knaller von "Stiefbrüder"-Macher

Zu einer Zeit, als die Zuseher noch alles glaubten, was sie im Fernsehen zu hören und zu sehen bekamen, zu einer Zeit, als nur Männer die allabendlichen News-Sendungen moderieren durften, war Anchorman Ron Burgundy ( Will Ferrell , "Die Eisprinzen") der unbestrittene Quotenkönig unter den Nachrichtenmoderatoren im Großraum von San Diego. So beginnt die Einleitung zur ultra-komischen Geschlechterkampfkomödie von Adam McKay . Ron Burgundys goldene Tage scheinen jedoch gezählt, als ihm die blonde und überaus selbstbewusste Reporterin Veronica Corningstone ( Christina Applegate ) als Ko-Moderatorin zur Seite gestellt wird. Gemeinsam mit seinen gleichgesinnten Kollegen Steve Carell, Paul Rudd und David Koechner versucht Ron Burgundy gegen diese Ungeheuerlichkeit vorzugehen.

Genre-Routinier Adam McKay ("Stiefbrüder", "Die etwas anderen Cops") gelang unter der Produzenten-Ägide von 'King of Comedy' Judd Apatow mit der slapstickgeladenen Satire rund um die männerdominierte Medienwelt der 1970er Jahre abermals der große Comedy-Wurf. Gemeinsam mit Hauptdarsteller Will Ferrell zeichnete McKay auch für das Drehbuch verantwortlich. Mit dabei im Team sind außerdem Ben Stiller, Luke Wilson, Jack Black sowie Vince Vaughn in einem Kurzauftritt.



"Anchorman 2 - The Legend Continues", abermals mit dem Gespann McKay-Apatow und dem fast identen Cast an Bord, war im Jänner 2014 in den österreichischen Kinos zu sehen.