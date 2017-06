Heidi 3D Heidi rettet ein Vögelchen

Heidi will sich um einen kleinen Vogel kümmern, der von einem Adler verletzt worden ist. Sie erfährt von Peters Großmutter, welches Heilkraut ihren Patienten retten könnte. Im Bergwald trifft sie dann Peter, der ihr zeigt, wo sie die Medizin finden kann. Doch auf dem Weg zur Wiese gerät Heidi selbst in Not. Beim Klettern verliert sie den Halt und stürzt in ein Felsspalte, aus der sie allein nicht mehr herauskommt.