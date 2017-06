Jamies 15 Minuten Küche Saftiges Rumpsteak & Märchenhafte Makrele

Traumhaft gute Küche muss in der Zubereitung nicht aufwendig sein: In nur einer Viertelstunde zaubert Jamie ein saftiges Rumpsteak auf den Tisch. Neben Eiernudeln sorgen im Wok gegarte Garnelen dabei für ein grandioses asiatisches Flair. Mediterran angehaucht ist dagegen Jamies zweites 15-Minuten-Gericht: Pikante Makrelen, die mit einer Joghurt-Kren-Soße verfeinert werden. Ein gesunder Tomaten-Quinoa-Salat verwöhnt als perfekte Beilage zusätzlich den Gaumen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)