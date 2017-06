Justified Der Ausbruch

Ein Gefängniswärter und dessen Komplizen schmuggeln Dickie und Dewey aus dem Gefängnis, damit diese sie zu Mags' verstecktem Geld führen. Durch Limehouse erfährt auch Raylan von dem Gefängnisausbruch. Und Robert Quarles bietet Devil an, sich mit ihm gegen Boyd Crowder zu stellen, um endlich ans große Geld zu kommen. Devil willigt ein und versucht auch Johnny auf seine Seite zu ziehen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)