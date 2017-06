Justified Harlan Roulette

Auf der Suche nach Wade Messer stößt Raylan auf den skrupellosen Hehler Glen Fogle, der für die Dixie Mafia arbeitet. Unterdessen haben Boyd, Ava, Arlo und Devil einen Deal mit Ellstin Limehouse abgeschlossen. Und Boyd ist entschlossen, die Kontrolle über so gut wie alle kriminellen Aktivitäten in Harlan zu übernehmen und verstärkt seine Crew.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)