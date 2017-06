Drop Dead Diva Mein Herz gehört dir

Jane vertritt einen zum Tode Verurteilten, der sein Herz seiner todkranken Schwester spenden will. Durch die vorgesehene Hinrichtung mittels Giftspritze würde das Herz aber unbrauchbar werden. Jane versucht deshalb durchzusetzen, dass die Art der Hinrichtung geändert wird. Jedoch ist sich die Schwester des Verurteilten noch gar nicht sicher, ob sie die Spende überhaupt annehmen will. Und Owen lädt Jane ein, ihn nach Neuseeland zu begleiten.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)