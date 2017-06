Hollywoodstar Halle Berry brilliert in ihrer ersten Serienhauptrolle als Astronautin, die nach einer 13-monatigen Weltraummission wieder zur Erde zurückkehrt. Noch ahnt niemand, dass Mollys Schicksal die gesamte Menschheit beeinflussen wird.



Dr. Molly Woods hat für die ISEA an einer wissenschaftliche Mission auf einer Weltraumaußenstation gearbeitet. Nach 13 langen Monaten alleine im Alls, ist sie nun wieder mit ihrem Mann John und ihrem Sohn Ethan vereint. Molly muss sich jedoch erst wieder an ihr Leben auf der Erde gewöhnen. Bei ihrer Abschlussuntersuchung stellt ihre Freundin Sam fest, dass Molly schwanger ist. Was jedoch völlig unmöglich ist, da sie die ganze Zeit alleine auf der Mission war.

Hauptdarsteller Halle Berry (Molly Woods)

Goran Visnjic (John Woods)

Pierce Gagnon (Ethan Woods)

Camryn Manheim (Sam Barton)

Michael O'Neill (Alvin Sparks)

Grace Gummer (Julie)

Regie Allen Coulter