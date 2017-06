How I Met Your Mother Die Zeitreisenden

Während Marshall und Lily von ihrem Sohn Marvin auf Trab gehalten werden und Barney und Robin ihre gemeinsame Hochzeit planen, fühlt sich Ted wie das fünfte Rad am Wagen. Vereinsamt sitzt er im MacLarens und denkt über sein darniederliegendes Liebesleben nach. Genau in dieser melancholischen Stimmung erhält Ted Besuch von einer Version seiner selbst und seinem Freund Barney in zwanzig Jahren. Marshall glaubt sich durch Robin um verdiente Lorbeeren gebracht und will Genugtuung.