Soko Donau Alte Bekannte

Oberst Dirnberger trauert um seinen ehemaligen Chef, den Leiter des Rotlichtdezernats, Oberst Kappl, der auf seiner Geburtstagsfeier tot zusammengebrochen ist. Als klar wird, dass dieser einem Mord zum Opfer fiel, beginnt die SOKO intensive Ermittlungen in Kappls beruflichem und privatem Umfeld. Hat sich ein Zuhälter dafür gerächt, dass er für Jahre ins Gefängnis musste, oder stammt der Mörder sogar aus Kappls privatem Umfeld? Gemeinsam mit seinem alten Kollegen Manninger recherchiert Dirnberger mit seinen Leuten in einem sehr privaten Fall, der am Ende eine Wendung nimmt, die den Chef der SOKO persönlich schwer erschüttert.

Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF