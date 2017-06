House of Cards Der Wunschkandidat

Underwood scheint kein gutes Händchen bei der Auswahl seiner Weggefährten zu haben. Immer öfter fallen sie ihm in den Rücken. Nach Russo probt nun seine Ex-Vertraute Zoe Barnes den Aufstand und verbündet sich mit Reporter-Ass Janine Skorsky, um Underwoods ausgedehntem Sündenregister auf die Spur zu kommen. Das kann den ewigen Optimisten allerdings nicht davon abhalten, sich ganz seiner eigentlichen Mission zu widmen: Underwood will Vizepräsident der USA werden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)