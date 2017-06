The Secret Life of the American Teenager Handy Hick-Hack

Zwischen Ricky und Amy herrscht dicke Luft, seit offenbar wurde, dass Amy Ricky heimlich ausspioniert hat. Offenbar ist sie außerstande, Ricky zu vertrauen. Ausgerechnet jetzt braucht zu allem Überfluss auch noch Rickys früherer 'Pflegebruder' Ethan seine Hilfe. Ethan hat ein Nacktfoto seiner 16-jährigen Freundin verschickt und wird nun von der Polizei wegen Verbreitung von Kinderpornographie gesucht. Derweil versucht Grace, Adrian mit einem von Daniels Freunden zu verkuppeln.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Anson Williams