Taras Welten Weibliche Tricks und Triebe

Max hat wieder einmal mit Alice zu tun. Sie bildet sich ein, schwanger zu sein und lässt sich auch durch einen negativen Schwangerschaftstest nicht vom Gegenteil überzeugen. Während Alice sich schon einen Namen für ihre Tochter überlegt, will Max sie überreden, die Therapeutin aufzusuchen. In der Zwischenzeit versucht Kate Gene klarzumachen, dass sie nicht an einer Beziehung interessiert ist. In seinen Gefühlen verletzt, feuert Gene sie kurzerhand.

