Jamies Festivalk├╝che Chili to go/ Marokkanischer Lamm-Burger

Jamie bereitet für den dritten und letzten Tag des Festivals ein 'Chili to go' vor, das gut verpackt auch mehrere Stunden im Auto mitgenommen werden kann. So bleibt es heiß und aromatisch. Gemeinsam mit Gennaro gibt er außerdem Tipps für das Garen von Hähnchen über offenem Feuer und zaubert zu guter Letzt noch marokkanisch inspirierte Lamm-Burger auf den Tisch.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)