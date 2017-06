Taras Welten Busenfreundinnen

Charmaine will ihr Selbstbewusstsein stärken und sich ihre schiefen Brüste operieren zu lassen. Sie bittet Tara, sie nach der OP vom Krankenhaus abzuholen. Allerdings hat Charmaine nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet Taras männliche Persönlichkeit Buck sein wird. Unterdessen stellt Max Nachforschungen über Taras Vergangenheit an. Er hegt den Verdacht, dass ein traumatisches Erlebnis während Taras Studienzeit zu ihrer Persönlichkeitsspaltung geführt hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)