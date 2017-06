Wickie und die starken Männer 3D Rettet den Wolf

Faxe, Ulme und Wickie vernehmen beim Beerenpflücken im Wald das Heulen eines Wolfes. Mit großer Erleichterung stellen sie fest, dass es sich nur um einen Welpen handelt. Faxe findet den Kleinen so niedlich, dass er ihn kurzerhand in seinem Beerenkorb mitnimmt. Die Mutter des Welpen freut das aber gar nicht und jagt den dreien hinterher. Ulme, Faxe und Wickie finden gerade noch Zuflucht in einer Höhle. Dort verschwindet der kleine Wolf in einem Schacht, und keiner weiß, wie sie ihn daraus befreien können.