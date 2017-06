Suzie Washington

Nach Jahren gelingt es Nana, aus ihrer russischen Heimat zu fliehen. Auf dem Weg in die USA wird allerdings in Wien ihr gefälschter Ausweis entdeckt.



Mit Glück gelingt Nana die Flucht, die sie in die Alpen führt. Dabei trifft sie nicht nur die Amerikanerin Suzie, deren Namen sie annimmt, sondern auch eine Reihe skurriler Gestalten.



