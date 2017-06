Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Wie erwähnt man die beiden aktuellen künstlerischen Produktionen von Michael Niavarani, ohne dabei einen falschen Zusammenhang herzustellen? Der Kabarettist traf sich unlängst mit Otto Schenk für Gespräche zum Thema "Zu blöd um alt zu sein" auf der Bühne. Niavaranis neues Buch heißt "Ein Trottel kommt selten allein".

Kabarettist, Schauspieler und Autor Michael Niavarni ist Publikumsliebling und "Bücherliebling". Seine ersten beiden Werke "Der frühe Wurm hat einen Vogel" und "Vater Morgana. Eine persische Familiengeschichte" wurden zu Bestsellern. Mit Stermann und Grissemann spricht er über sein drittes Buch. "Es ist eine Reise durch das Elend der Existenz und die Narrheiten, die wir anstellen, um es zu ertragen."



Viktoria Schnaderbeck und ihre Kolleginnen nehmen bei jedem Match nicht nur den Kampf gegen die andere Mannschaft auf, sondern sie kämpfen auch gegen die Vorurteile, die viele noch immer parat haben, wenn es um Fußball und Frauen geht. Die österreichische Frauennationalmannschaft mag vieles sein, eines ist sie ganz sicher: erfolgreich. FC-Bayern-München-Legionärin Viktoria Schnaderbeck wird ihre Spielerinnen als Kapitänin in die Fußball-Europameisterschaft führen. "Könnt ihr aus den Fehlern der Männer lernen?", wollen Stermann und Grissemann wissen.



Mit The Geezers verabschiedet sich Willkommen Österreich in die Sommerpause. Die österreichische Band präsentiert ihren Song "Struggle".