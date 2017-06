Heartland - Paradies für Pferde Große Erwartungen

Amy und Ty beschließen ein entspanntes Wochenende miteinander zu verbringen und machen einen Ausflug in die Wildnis. Plötzlich sehen sie ein junges Fohlen, das in die Falle eines Wilderers geraten ist und sich dabei massiv verletzt hat. Sie befreien das Tier und verarzten seine Verletzungen. Jack hat sich als Ziehvater für Georgie beworben. Deshalb stattet ihm die Kinderfürsorge einen Besuch ab. Doch als der zuständige Betreuer zur Ranch kommt, geht alles schief, was nur schief gehen kann.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)