Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Abgr√ľnde

Genevieve ist auf den neuen Mann in Zoilas Leben neugierig, deshalb soll sie Javier zum Abendessen mitbringen. Doch schon bald ist Zoila eifersüchtig, denn Genevieve flirtet mit Javier. Auch am nächsten Tag streiten die beiden Frauen, bis plötzlich Genevieve verschwindet. Inzwischen liegt Nicholas schwer verletzt im Krankenhaus. Die bevorstehende Operation ist lebensgefährlich, deshalb bittet er Marisol schon jetzt seine Frau zu werden.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)